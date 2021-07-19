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Başkan Erdoğan sel felaketinin sebebine dikkat çekmişti! Facia göz göre göre gelmiş

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2021 09:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İstanbul Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, memleketi Rize'de yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı çünkü o ağaçlar söküldü, yerine çaylıklar yapıldı" diyerek sel felaketinin sebeplerine dikkat çekmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman, "Yamaç olan Rize bölgesinde bu tür yağışın doğal afete dönüşmemesi için en büyük engel bölgedeki ağaçlık ve endemik bitkiler. Ancak bu ağaçların kontrolsüz sökülüp yerine çay ekilmesi faciaya davetiye çıkarıyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri doğru. Bölgede vatandaşlarımızın arazi şartlarından dolayı çay ekeceği alanlar kısıtlı olması bu tür yöntemlere başvurulmasına neden oluyor." dedi.
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