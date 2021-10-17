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Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

AA
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Giriş: 17.10.2021 17:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Angola'nın başkenti Luanda'da caddeler, Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı. Bu ziyaretle Başkan Erdoğan'ın Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti olacak. İşte haberimizin detayları...
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