Başkan Erdoğan’ın zaferi dünyada manşet

Başkan Erdoğan'ın zaferi başta İngiliz basını olmak üzere dünya medyasında geniş yankı buldu. Dünya basını Başkan Erdoğan’ın zaferini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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