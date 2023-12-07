Başkan Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti Türkiye - Yunanistan ilişkilerini nasıl etkiler? Ege adaları sorunu nasıl çözülür? Uzman isim A Haber'de anlattı

6 yıl sonra Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında yeni bir dönemi başlattı. Peki yeni dönemde Türkiye – Yunanistan ilişkileri nasıl olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küntay, Ege meselesinin çözümünün tek bir yolu olduğunu belirtti.

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