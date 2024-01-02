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Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi | İhracat rakamları ve aday çalışmaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 14:37
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklayacak. Öte yandan yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları da sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara aktardı.
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