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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 11:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu başlıyor. Erdoğan Temmuz ayı içerisinde hem Rusya Devlet Başkanı Putin, hem de ABD Başkanı Biden ile biraraya gelecek. Görüşmelerde Gazze, terörle mücadele, Ukrayna Savaşı gibi sıcak başlıklar ele alınacak.
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi turu
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu
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