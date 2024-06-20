20 Haziran 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu başlıyor. Erdoğan Temmuz ayı içerisinde hem Rusya Devlet Başkanı Putin, hem de ABD Başkanı Biden ile biraraya gelecek. Görüşmelerde Gazze, terörle mücadele, Ukrayna Savaşı gibi sıcak başlıklar ele alınacak.