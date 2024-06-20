Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi turu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu başlıyor. Erdoğan Temmuz ayı içerisinde hem Rusya Devlet Başkanı Putin, hem de ABD Başkanı Biden ile biraraya gelecek. Görüşmelerde Gazze, terörle mücadele, Ukrayna Savaşı gibi sıcak başlıklar ele alınacak.