Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! BM programı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de yoğun diplomasi trafiğini bugün de sürdürecek. Erdoğan, cumhurbaşkanları ve önemli siyasi isimlerle de görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan aktardı.

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