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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! BM programı...

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 09:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de yoğun diplomasi trafiğini bugün de sürdürecek. Erdoğan, cumhurbaşkanları ve önemli siyasi isimlerle de görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan aktardı.
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Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
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