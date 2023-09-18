Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! ABD ziyareti neden önemli?

Başkan Erdoğan 13. kez BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, New York'tan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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