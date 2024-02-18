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Başkan Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor! Yoğun haftada ilk durak Afyonkarahisar! İşte bu haftaki AK Parti mitingleri...

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Giriş: 18.02.2024 11:30
31 Mart yerel seçimleri öncesi hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de miting programları tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir haftayı geride bırakan Başkan Erdoğan yeni haftada da çok sayıda ilde vatandaşlarla buluşacak. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni haftadaki programı...
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