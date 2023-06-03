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Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı! CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli’den mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek göreve başladı. Törenin ardından TBMM’de İstiklal Marşı okundu ve Başkan Erdoğan vekilleri ve Bahçeli’yi selamlayarak Meclis’ten ayrıldı. Başkan Erdoğan’ın mazbata ve yemin töreninde CHP sıralarında büyük boşluklar görünürken HDP ise millet iradesine saygısızlık yaparak ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin İstiklal Marşı’nı okumaması da tepki çekti. Gelişmeleri canlı yayında değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yapılanların kabul edemeyeceğini söyleyerek hem Başkan Erdoğan’ın hem de Meclis’in gündeminde yer alan deprem, ekonomi, mülteci ve diğer konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.
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