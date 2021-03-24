Başkan Erdoğan'ın teşekkür konuşmasında 'Gönül mutabakatı' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından canlı yayında bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında Cumhur İttifakı vurgusu yapan Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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