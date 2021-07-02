02 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2021 16:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da tank palet fabrikası incelemesinin ardından toplu açılış törenine katılarak yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Toplu açılış töreninde Başkan Erdoğan'ın talimatı ile ilk yerli ve milli trenimiz de raylarda ilk yolcuğuna başladı.
Milli tren raylara indi
Milli tren raylara indi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sakaryalılara müjdeyi verdi
Sakaryalılara müjdeyi verdi
Tele1'de sokak çağrısı
Tele1'de sokak çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
Tank Palet Fabrikası’nda inceleme
Tank Palet Fabrikası’nda inceleme
FETÖ elebaşının akrabası nasıl yakalandı?
FETÖ elebaşının akrabası nasıl yakalandı?
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Türkiye'ye üç koldan alçak saldırı
Türkiye'ye üç koldan alçak saldırı
Başkan Erdoğan Sakarya’da
Başkan Erdoğan Sakarya’da
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme
Kabil Havalimanı açıklaması
Kabil Havalimanı açıklaması
Daha Fazla Video Göster