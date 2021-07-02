Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da tank palet fabrikası incelemesinin ardından toplu açılış törenine katılarak yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Toplu açılış töreninde Başkan Erdoğan'ın talimatı ile ilk yerli ve milli trenimiz de raylarda ilk yolcuğuna başladı.