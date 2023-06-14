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Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünya basınında! "Türkiye hazır olduğunu açıkladı"

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Giriş: 14.06.2023 10:45
28 Mayıs'ta yeniden seçildikten sonra ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapan Başkan Erdoğan'ın burada verdiği Şuşa mesajı dünya basınında geniş yer buldu.
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