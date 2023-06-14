14 Haziran 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünya basınında! "Türkiye hazır olduğunu açıkladı"
28 Mayıs'ta yeniden seçildikten sonra ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapan Başkan Erdoğan'ın burada verdiği Şuşa mesajı dünya basınında geniş yer buldu.