Başkan Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu. Barış Pınarı Harekat merkezini ziyaret eden Başkan Erdoğan, harekatla ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a Başkan ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ziyaretle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyaretin öncelikle operasyona katılan birliklere büyük moral desteği olduğunu ifade eden Başbuğ, "Mehmetçikle devletin kaynaştığını, terörle mücadelede tek yürek olduğunu gösteren net mesajlar verildi. 29 Ekim resepsiyonunda Başkan Erdoğan'ın verdiği mesaj çok anlamlıydı. Resepsiyonda kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birer temsilci subayımızı eş zamanlı konuşmaya almıştı." dedi.