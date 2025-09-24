24 Eylül 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'ndaki ekranlarda: Daha adil bir dünya mümkün

Başkan Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'ndaki ekranlarda: Daha adil bir dünya mümkün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 20:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde köklü bir değişiklik çağrısının sembolü haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.
