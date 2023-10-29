Başkan Erdoğan'ın sözleri Avrupa'da nasıl yankılandı?

Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuştu. "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz" dedi. Peki bu kritik mesajlar Avrupa'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.

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