Başkan Erdoğan’ın “son seçim” açıklaması! Tunç: Seçimler yenilenirse adaylık yolu açılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "son seçimim" açıklamasıyla ilgili konuştu. Başkan Erdoğan'ın Anayasa'nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen bakan tunç, "eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır." dedi.

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