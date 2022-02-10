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Başkan Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor

AA
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Giriş: 10.02.2022 12:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi. Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.
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