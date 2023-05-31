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Başkan Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçelerden biri de Aslanapa oldu

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 16:36
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Başkan Erdoğan'a yüzde 86,79 oranında oy çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde bu rakam 83,39'du. İlçede seçime katılım oranı yüzde 92,2 olarak gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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