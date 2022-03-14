14 Mart 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’ın programında ne var? Yeni yasa teklifi ne getiriyor
Başkent Ankara'da gündem bugün yoğun. Başkan Erdoğan, Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına ilişkin önemli mesajlar verecek. Almanya Başbakanı Scholz bugün Ankara'ya geliyor. Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, bugün Meclis'e sunuluyor. Tüm başlıkların detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.