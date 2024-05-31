Başkan Erdoğan'ın programında ne var? Kosova ve Libya başbakanlarını ayrı ayrı Külliye'de kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün iki önemli kabulü var. Kosova ve Libya başbakanlarını ayrı ayrı Külliye'de görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

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