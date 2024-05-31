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Başkan Erdoğan'ın programında ne var? Kosova ve Libya başbakanlarını ayrı ayrı Külliye'de kabul edecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 31.05.2024 13:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün iki önemli kabulü var. Kosova ve Libya başbakanlarını ayrı ayrı Külliye'de görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.
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