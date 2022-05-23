Başkan Erdoğan’ın programında ne var? Kabine’de neler konuşulacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'ye gidecek. Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki ilk kaynak törenine katılacak ve ardından kritik Kabine toplantısına başkanlık edecek. NATO'nun öncelikli gündem olduğu Kabine’de önemli kararların çıkması bekleniyor. Detayları A haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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