31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

Başkan Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2022 14:22
Güncelleme:31.03.2022 14:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim. Hedefimiz sizi bir araya getirmek diyeceğim” ifadelerini kullandı. “Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?” sorusuna Başkan Erdoğan, “Kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Putin, heyetinin içine koymuşsa demek ki güvenmiş” yanıtını verdi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Başkan Erdoğan'ın mesajlarını A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon’da heyelan! Evler boşaltıldı
Trabzon’da heyelan! Evler boşaltıldı
Kılıçdaroğlu’na ’Çanakkale 1915 köprüsü’ tepkisi
Kılıçdaroğlu'na 'Çanakkale 1915 köprüsü' tepkisi
Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor!
Türkiye sığınan siviller misafir ediliyor!
Temel Karamollaoğlu’na ’Erbakan’ tepkisi!
Temel Karamollaoğlu’na 'Erbakan' tepkisi!
’’Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız’’
''Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama!
PKK’ya Eren Kış-32 operasyonu
PKK'ya Eren Kış-32 operasyonu
Şehit savcı için mevlit programı!
Şehit savcı için mevlit programı!
İYİ Parti’de HDP çatlağı!
İYİ Parti'de HDP çatlağı!
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan garantör açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan garantör açıklaması
Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?
Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?
Daha Fazla Video Göster