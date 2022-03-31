Başkan Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim. Hedefimiz sizi bir araya getirmek diyeceğim” ifadelerini kullandı. “Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?” sorusuna Başkan Erdoğan, “Kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Putin, heyetinin içine koymuşsa demek ki güvenmiş” yanıtını verdi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Başkan Erdoğan'ın mesajlarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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