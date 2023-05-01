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Başkan Erdoğan’ın müjdeleri ne anlama geliyor? İşte uzman yorumları

A Haber
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Giriş: 01.05.2023 14:52
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere yine seçim sonrası müjdemiz var. Çalışma yürütülüyor, seçim sonrası müjdeyi açıklayacağız. Kira fiyatlarındaki artış önlenecek. Gerekli adımları atıyoruz, mesele çözülecek.” Peki Başkan Erdoğan’ın sözleri ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Tarkan Zengin değerlendirdi.
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