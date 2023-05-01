01 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’ın müjdeleri ne anlama geliyor? İşte uzman yorumları
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere yine seçim sonrası müjdemiz var. Çalışma yürütülüyor, seçim sonrası müjdeyi açıklayacağız. Kira fiyatlarındaki artış önlenecek. Gerekli adımları atıyoruz, mesele çözülecek.” Peki Başkan Erdoğan’ın sözleri ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Tarkan Zengin değerlendirdi.