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Başkan Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önem

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Giriş: 08.05.2023 14:47
Güncelleme:08.05.2023 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde muhtarlara da bir parantez açmıştı. Muhtarlar için şu ana kadar birçok çalışmanın öncüsü olan Başkan Erdoğan, proje desteği verileceğini belirtti. Buna göre artık muhtarlar da toplum yararına proje üretebilecek.
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