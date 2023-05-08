Başkan Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde muhtarlara da bir parantez açmıştı. Muhtarlar için şu ana kadar birçok çalışmanın öncüsü olan Başkan Erdoğan, proje desteği verileceğini belirtti. Buna göre artık muhtarlar da toplum yararına proje üretebilecek.

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