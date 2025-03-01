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Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği! Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği! Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 09:05
ABD Başkanı Donald Trump kameralar önünde Amerikan nobranlığını gözler önüne sererek bir ülkenin devlet başkanı azarlaması tüm dünyada konuşulurken diğer tarafta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın misafirperverliği gözler önüne geldi. Öte yandan Trump'ın değerli madenler anlaşması için çağırdığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi azarlayıp kovması dünyada yankı uyandırdı. Avrupalı bazı liderler, Zelenski'ye desteğini iletti.
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Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği! Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor
Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği!
Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği!
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