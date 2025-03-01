Başkan Erdoğan’ın misafirperverliği! Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump kameralar önünde Amerikan nobranlığını gözler önüne sererek bir ülkenin devlet başkanı azarlaması tüm dünyada konuşulurken diğer tarafta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın misafirperverliği gözler önüne geldi. Öte yandan Trump'ın değerli madenler anlaşması için çağırdığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi azarlayıp kovması dünyada yankı uyandırdı. Avrupalı bazı liderler, Zelenski'ye desteğini iletti.

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