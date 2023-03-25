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Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 16:25
"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde kaldı. CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını kamuoyu ile paylaştı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem kızıltaş, Av. Serkan Rahmanlı ve Prof. Dr. Çınar Özer ile detaylandırdık.
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