25 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri
"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde kaldı. CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını kamuoyu ile paylaştı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem kızıltaş, Av. Serkan Rahmanlı ve Prof. Dr. Çınar Özer ile detaylandırdık.