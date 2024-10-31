Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Uzman isim A Haber'de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında kardeşliği bozmak isteyenlere geçit verilmeyeceğini ifade ederek, “Yumruk sıkanları aradan çıkartalım. Kürt'ün de Türk'ün de Cumhuriyet'i. Kürt kardeşim uzatılan eli sımsıkı tut.” dedi. Başkan Erdoğan’ın mesajlarının yankılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gazeteci Ferhat Ünlü önemli değerlendirmelerde bulundu.

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