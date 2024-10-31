31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Uzman isim A Haber'de yorumladı

Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi! Uzman isim A Haber'de yorumladı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 13:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında kardeşliği bozmak isteyenlere geçit verilmeyeceğini ifade ederek, “Yumruk sıkanları aradan çıkartalım. Kürt'ün de Türk'ün de Cumhuriyet'i. Kürt kardeşim uzatılan eli sımsıkı tut.” dedi. Başkan Erdoğan’ın mesajlarının yankılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gazeteci Ferhat Ünlü önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ saldırısında şok eden detaylar!
TUSAŞ saldırısında şok eden detaylar!
Önce İsrail sonra Hizbullah!
Önce İsrail sonra Hizbullah!
İtirafçının keşif anları A Haber’de
İtirafçının keşif anları A Haber'de
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi!
İlerleyen saatlerde ateşkes olabilir
"İlerleyen saatlerde ateşkes olabilir"
Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüleri A Haber’de
Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri A Haber'de
İşte itirafçının jandarmadaki ifadesi
İşte itirafçının jandarmadaki ifadesi
Eski yargı sistemi geride kaldı
"Eski yargı sistemi geride kaldı"
Terör irtibatı HTS incelemesinde
Terör irtibatı HTS incelemesinde
CHP MYK Toplantısı Esenyurt’ta
CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta
Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?
Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?
Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon
"Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon"
Daha Fazla Video Göster