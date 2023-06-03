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Başkan Erdoğan’ın Mervan Gül’e ahde vefası! Siirt’ten milletvekili seçildi

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 11:31
2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde görevini bırakarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekili olma yolunu açan Mervan Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mervan Gül, "Ne mutlu ki bizim de çorbada bir tuzumuz var" dedi.
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