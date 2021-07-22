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Başkan Erdoğan'ın Maraş çıkışı sonrası Rumları ve Yunanları korku sardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 14:33
Güncelleme:22.07.2021 14:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklaması Rumları telaşlandırdı. Rumlar birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulundu. Öte yandan Yunanistan dışişleri bakanı da soluğu Rum kesiminde aldı. Ziyaretin perde arkasında ne var? Ayrıntıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ile Atina’dan Manolis Kostidis canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan'ın Maraş çıkışı sonrası Rumları ve Yunanları korku sardı
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