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Başkan Erdoğan’ın liste mesaisi! Aday listesi ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 15:30
AK Parti'de gözler milletvekili aday listelerine çevrildi. Temayül yoklaması ve yüz yüze mülakatın ardından 6 bin 25 aday adayının başvurusu, bin 200'e düşürüldü. Listeye son halini Başkan Erdoğan verecek. Yarın ise listelerin YSK'ya teslimi için son gün. Peki, aday listesinde kimler olacak, adaylar ne zaman açıklanacak? İşte yanıtlar..
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