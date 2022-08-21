21 Ağustos 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan’ın konuk olduğu evde Ecemsu'nun hediye ettiği şiirin hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler'deki evlerine konuk olduğu ailenin 'Prader Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kızı Ecemsu, yazdığı şiirin hikayesini anlattı.