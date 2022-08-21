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Başkan Erdoğan’ın konuk olduğu evde Ecemsu'nun hediye ettiği şiirin hikayesi

DHA
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Giriş: 21.08.2022 10:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler'deki evlerine konuk olduğu ailenin 'Prader Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kızı Ecemsu, yazdığı şiirin hikayesini anlattı.
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