22 Ağustos 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu! O vurgunun altını çizdiler
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Pile Yolu üzerinde yaşananlarla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında da gündem olurken, pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın yaşananları "kabul edilemez ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti. Erdoğan her zaman KKTC'nin yanında olacaklarına vurgu yaparken, dünya medyası bu sözlerin altını çizdi.