Başkan Erdoğan'ın 'kentsel dönüşüm' çağrıları: Her fırsatta uyarıp "Bize yardımcı olun" vurgusu yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, hükümetin kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi. Muhalefet partisi temsilcileri, bugüne kadar birçok projenin engellenmesi için çalıştı, bu uğurda mitingler bile düzenledi. Asrın felaketi üzerinden siyaset devşiren muhalefet partileri, bir tane TOKİ binasında en ufak çatlak olmamasına rağmen yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu. Oysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıllardır 'kentsel dönüşüm' konusunda vatandaşları uyardı ve evlerin yenilenmesi için ricacı oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı ve "Bize yardımcı olun" diyerek ricacı olduğu o açıklamalardan öne çıkanlar...