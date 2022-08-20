20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, "Sen miniciksin" ifadelerine gülümseyerek, "Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben" yanıtını verdi.