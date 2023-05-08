Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 103 branşta 45 bin öğretmen atandı! Ataması yapılan öğretmenler A Haber’e konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 45 bin öğretmen atamasını yaptı. Başkan Erdoğan ile atama butonuna basan ve atamaları gerçekleşen öğretmenler A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Atamalardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden öğretmenlerimiz deprem bölgesinde özveri ile görev yapacaklarını söyledi.

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