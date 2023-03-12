13 Mart 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ni ziyaretinde gülümseten diyalog: Sana Tayyip Dede diyeceğiz
Başkan Erdoğan'ın Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti ziyaretinde de samimi diyaloglar yaşandı. Konuk olduğu bir depremzede ailenin evinde bulunan çocuk, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına geldi. Başkan Erdoğan'a "Sana Tayyip Dede diyeceğiz" diyen küçük çocuk; "Biz sizi çok sevdik çünkü televizyonda gördük." dedi.