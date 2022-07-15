15 Temmuz 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan’ın kaldığı konutta o gece neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi milletten emanet aldıkları silahlarla darbe yapmaya kalkışan FETÖ’cü hainlerin ilk hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Marmaris’te tatil yapan Başkan Erdoğan’ı ele geçirmek için suiskast timi Çiğli’den yola çıktı. Başkan Erdoğan, suikast timi gelmeden kısa süre önce tatil yaptığı konuttan ayrıldı. O noktada yaşanan çatışmalarda 2 polis şehit oldu. O gece konutta neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.