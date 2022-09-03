03 Eylül 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" mesajı Yunanistan'ı titretti! Manşetler alev alev: Meydan okudular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da katıldığı TEKNOFEST'te Yunanistan’a tarihi bir uyarıda bulundu. Yunanistan’ın son dönemde giderek artırdığı provokasyonlara sert tepki gösteren Erdoğan “İzmir’i unutma: Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle damga vurdu. Erdoğan’ın sözlerini Yunan gündeminde de büyük yankı uyandırdı.