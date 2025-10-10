10 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın İsrail’e uyarısı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de
Başkan Erdoğan’ın İsrail’e uyarısı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de

Başkan Erdoğan'ın İsrail'e uyarısı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize’de katıldığı açılış töreninde İsrail’e uyarıda bulundu ve "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır, sabotajlardan uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan’ın bu sözleri ne anlama geliyor? Gazze’de bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
