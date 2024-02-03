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Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Hatay! Başkan Recep Tayyip Erdoğan asrın felaketinin 1. yılında deprem bölgesinde olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 15:37
Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor. Deprem bölgesinde yapılan 46 bin konutun hak sahiplerine teslimi bugün başlıyor. Son gelişmeleri Halil İbrahim Uğur Hatay’dan aktardı.
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