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Başkan Erdoğan'ın ikili temasları! ABD gündeminde neler var?

Başkan Erdoğan'ın ikili temasları! ABD gündeminde neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük ABD ziyaretine başladı. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Başkan Erdoğan'ın gündeminde neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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