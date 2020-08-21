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Başkan Erdoğan'ın heyecan verici müjdesiyle ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Bölgemiz için...

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Giriş: 21.08.2020 14:51
Güncelleme:21.08.2020 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjdemiz olacak" sözlerinin ardından vatandaşlar "Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne?" sorusuna yanıt aradı. A Haber canlı yayınına katılan Enerji Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Alışkan, "Ekonomik açıdan bizi oldukça mutlu edecek, geleceğe dair de bizi heyecanlandıracak bir haberi bekliyoruz. Bölgemiz içinde faydalı bir haber olacak" dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Enerji Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Alışkan, Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin petrol ya da doğal gaz rezervinin bulduğu yönünde tahminlerinin olduğunu ifade etti.

Alışkan, doğal gaz bulunması durumundan yıllık 8-10 milyar dolar petrol bulunması durumunda ise Türkiye ekonomisine 40-50 milyar dolar gibi bir kaynak imkanı sağlanacağını açıkladı.

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