07 Şubat 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’ın hedef alan ve suç içeren paylaşımlara soruşturma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan 36 hesaptan 31'ini kullananların kimlikleri tespit edildi. Dört kişi gözaltında. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.