07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın hedef alan ve suç içeren paylaşımlara soruşturma

Başkan Erdoğan’ın hedef alan ve suç içeren paylaşımlara soruşturma

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan 36 hesaptan 31'ini kullananların kimlikleri tespit edildi. Dört kişi gözaltında. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun vaadini mahkemeye taşıyacak
Kılıçdaroğlu’nun vaadini mahkemeye taşıyacak
İşte haftalık vaka haritası!
İşte haftalık vaka haritası!
CHP’nin gündemi ne?
CHP’nin gündemi ne?
Suç içeren paylaşımlara soruşturma!
Suç içeren paylaşımlara soruşturma!
Adaylığı engellenmek mi isteniyor?
Adaylığı engellenmek mi isteniyor?
6 kişi gözaltına alındı
6 kişi gözaltına alındı
7 Şubat MİT kumpasının 10. yıl dönümü!
7 Şubat MİT kumpasının 10. yıl dönümü!
Polikliniklerde TURKOVAC dönemi!
Polikliniklerde TURKOVAC dönemi!
İzmir Büyükşehir’de ekonomik sıkıntı
İzmir Büyükşehir'de ekonomik sıkıntı
15 aydır sahipsiz kaldı!
15 aydır sahipsiz kaldı!
Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
Eren-Kış 21 Operasyonu başladı
Eren-Kış 21 Operasyonu başladı
Daha Fazla Video Göster