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Başkan Erdoğan’ın hafta sonu mesaisi! Finlandiya ve İsveç’in NATO talebi

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 09:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dün, "İngiltere ve Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." demişti. Gece saatlerinde Johnson ile görüşen Erdoğan'ın, Finlandiya'nın talebi üzerine bugün de Fin liderle görüşmesi bekleniyor. Peki görüşmenin detayları neler? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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