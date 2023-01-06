06 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan’ın geri dönüş müjdesi! Binlerce mağdurun işe dönüş sevinci
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, CHP yönetimindeki çok sayıda belediye, binlerce personelinin işine son vermişti. Mağdurların imdadına Başkan Erdoğan yetişti. Erdoğan, İBB'den haksız yere çıkarılan işçilerin yasal düzenlemeyle işlerine geri döneceklerinin müjdesini verdi.