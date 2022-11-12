14 Kasım 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt gezileri kapsamında özellikle gençlere ayrı bir yer ayırıyor. Gittiği her ilde gençlerle buluşmaya önem veriyor. Başkan Erdoğan Bu kapsamda gittiği Adana’da da gençlerle bir araya gelmişti.