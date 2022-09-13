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Başkan Erdoğan'ın geçmişi sosyal konut projeleriyle dolu

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Giriş: 13.09.2022 13:49
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyuracak. Vatandaşları konut sahibi yapma hayali Başkan Erdoğan için alışılmış bir durum. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde de İstanbul'un gecekondu problemini çözmek için kolları sıvamış ve vatandaşı ucuz konut sahibi yapmak için projelere başlamıştı. Bununla birlikte İstanbul'un su sorununu çözen Başkan Erdoğan'ın o dönem yaptıkları bir televizyon haberinde yer aldı. İşte o haberdeki detaylar...
Ucuz konutun detaylarını açıkladı
Ucuz konutun detaylarını açıkladı
İşte dev projenin tanıtım klibi…
İşte dev projenin tanıtım klibi…
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İşte ucuz daireler böyle olacak!
Başkan Erdoğan’ın geçmişi sosyal konut projeleriyle dolu
Başkan Erdoğan'ın geçmişi sosyal konut projeleriyle dolu
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