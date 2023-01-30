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Başkan Erdoğan’ın Finlandiya mesajı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 30.01.2023 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine ret Finlandiya’nın üyeliğine ise yeşil ışık yakması gündemi hareketlendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Finlandiya’da İsveç’teki gibi provokasyonlar olmadı. Türkiye’nin endişeleri karşılanmalı.” dedi.
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