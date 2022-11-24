24 Kasım 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'ın emri bekleniyor! Suriye Milli Ordusu terörü topraklarından temizlemek için hazır
Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç harekatıyla terör örgütünün hedeflerini vuruyor. Ağır kayıplar alan PKK-YPG'yi bölgeden temizlemek için kara operasyonu mesajı veren Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı.